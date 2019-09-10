Правительство Италии во главе с Конте получило доверие в Сенате

РИМ, 10 сентября. /ТАСС/. Новое коалиционное правительство Италии во главе с Джузеппе Конте получило вотум доверия в верхней палате (Сенате) национального парламента. Как сообщает во вторник агентство ANSA, 169 сенаторов проголосовали за, против высказались 133, пятеро воздержались.

Голосование в Сенате, которое последовало за дебатами, стало последним формальным шагом в процессе утверждения кабинета, сформированного на основе нового правящего большинства в составе бывших политических оппонентов "Движения "5 звезд" и Демократической партии (ДП). Один министр (здравоохранения) представляет партию "Свободные и равные", поддержка которой особенно важна в Сенате, где перевес большинства всего в несколько голосов. Во вторник новый Совмин, приведенный к присяге 5 сентября, получил вотум доверия в нижней палате.

После развала бывшей правящей коалиции в составе "Движения" и "Лиги" первое сумело прийти к соглашению с бывшими оппонентами из ДП о создании альтернативного большинства. При этом возглавлять новый кабинет призвали Конте, который был премьером и в предыдущем правительстве. МИД возглавил лидер "Движения" 33-летний Луиджи Ди Майо.