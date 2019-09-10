Двое мирных жителей ДНР ранены при обстреле с украинской стороны

ДОНЕЦК, 10 сентября. /ТАСС/. Два мирных жителя поселка Старомихайловка получили ранения при обстреле территории Донецкой народной республики (ДНР) с украинской стороны. Об этом во вторник сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"В 18:40 Вооруженные силы Украины открыли гранатометный огонь в направлении поселка Старомихайловка. В результате обстрела ранения получили жители поселка - мужчина и женщина", - цитирует сообщение представительства Донецкое агентство новостей.

Представители СЦКК также зафиксировали в поселке повреждение кровли жилого дома.

Ранее в представительстве сообщили, что за прошедшие сутки украинские силовики 12 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории республики 184 боеприпаса.