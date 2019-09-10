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Трамп расширил возможность введения санкций США за терроризм

Как отметил глава американского Минфина Стивен Мнучин, это подчеркивает решительное лидерство Вашингтона в борьбе с глобальным терроризмом

ВАШИНГТОН, 10 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп во вторник подписал указ, совершенствующий систему введения санкций США за террористическую деятельность. Об этом заявил министр финансов США Стивен Мнучин, выступая вместе с госсекретарем Майклом Помпео на брифинге для журналистов в Белом доме.

"Сегодня [во вторник] президент подписал новый указ, который подчеркивает решительное лидерство США в борьбе с глобальным терроризмом. <...> Новый указ совершенствует систему введения санкций, направленную на борьбу с терроризмом, значительно расширяя наши возможности в деле введения самих ограничений и сдерживания террористов во всем мире", - отметил глава финансового ведомства.

Теги
СШАТрамп, ДональдПомпео, Майкл (Майк)Мнучин, Стивен
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