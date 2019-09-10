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Публикация о покинувшем Россию информаторе ЦРУ

Помпео: данные об операции по вывозу спецслужбами США агента из РФ фактологически неверны

Госсекретарь США прокомментировал появившуюся в СМИ информацию
Госсекретарь США Майкл Помпео EPA-EFE/SHAWN THEW
Описание
Госсекретарь США Майкл Помпео
© EPA-EFE/SHAWN THEW

ВАШИНГТОН, 10 сентября. /ТАСС/. Публикации об операции по предполагаемому вывозу спецслужбами США своего агента из России в 2017 году фактологически неверны. Об этом заявил во вторник журналистам в Белом доме госсекретарь США Майкл Помпео.

"Я видел эти сообщения. Эти сообщения в значительной степени неточны", - сказал шеф американской дипломатии.

"И вам следует знать: как бывший директор ЦРУ я нечасто говорю о таких вещах, лишь в тех случаях, когда нечто, на мой взгляд, создает угрозу людям или когда публикации столь безобразны, что создают невероятный риск Соединенным Штатам Америки <...>. Больше я ничего об этом не скажу. Знаю, что ЦРУ выступило с заявлением [на этот счет]. Достаточно будет сказать, что публикации фактологически неправильны", - подчеркнул Помпео.

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СШАПомпео, Майкл (Майк)Публикация о покинувшем Россию информаторе ЦРУ
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