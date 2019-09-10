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Зеленский обсудил с Коломойским вопросы энергетики и ведения бизнеса на Украине

Президент Украины провел встречу с бывшим главой Днепропетровской области

КИЕВ, 10 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с бизнесменом и бывшим главой Днепропетровской области Игорем Коломойским. Об этом сообщила во вторник в Facebook пресс-служба главы государства.

"В Офисе президента они обсудили вопросы ведения бизнеса на Украине. Также говорили об энергетической сфере", - говорится в сообщении.

В пресс-службе Зеленского напомнили, что в июне во время форума "Диалог бизнеса и власти" президент призвал предпринимателей инвестировать в обновление инфраструктуры Донбасса. Кроме того, он обратился к представителям крупного бизнеса с просьбой помогать государству в решении социальных проблем.

Теги
УкраинаКоломойский, Игорь ВалерьевичЗеленский, Владимир Александрович
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