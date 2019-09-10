Раде предложили расследовать деятельность трех оппозиционных телеканалов

КИЕВ, 10 сентября. /ТАСС/. Законопроект о создании следственной комиссии по расследованию в отношении украинских телеканалов NewsOne, "112 Украина" и ZIK зарегистрирован в Верховной раде Украины. Об этом сообщил во вторник депутат от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович.

"Слуга народа" и "Голос" подали бумагу о создании следственной комиссии по расследованию "пророссийской направленности" телеканалов NewsOne, "112 Украина" и ZIK", - написал он в своем Telegram-канале. Указанный законопроект пока на сайте Рады отсутствует.

Депутат назвал такую инициативу продолжением преследования оппозиционных телеканалов. Регистрация подобного законопроекта, по словам Рабиновича, вписывается в череду похожих событий: обстрел из гранатомета телеканала "112 Украина" в июле этого года, недавнее заседание Национального совета по телевидению и радиовещанию о лишении лицензии NewsOne. "Сегодня наша главная задача - не думать, кто организовал эту травлю (об этом мы все равно узнаем), а наша главная задача - защищать телеканалы, защищать журналистику, защищать свободу слова на Украине", - добавил депутат.

На прошлой неделе Национальной совет Украины по телевидению и радиовещанию принял решение обратиться в суд, чтобы аннулировать лицензию на вещание телеканала NewsOne за "разжигание вражды". В свою очередь, канал обратился к международному сообществу с просьбой защитить СМИ от давления властей. Ранее Нацсовет решил проверить канал на предмет выполнения статьи закона "О телевидении и радиовещании", касающейся недопустимости злоупотребления свободой деятельности телеорганизаций, после того как NewsOne анонсировал на 12 июля телемост с каналом "Россия-1". О проведении моста стало известно 7 июля, а уже на следующий день NewsOne сообщил о его отмене из-за "прямых угроз физической расправы в отношении журналистов и их близких". Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное дело о покушении на совершение государственной измены.

Президент Украины Владимир Зеленский позже заверил, что не планирует инициировать прекращение деятельности каких-либо телеканалов в стране, в том числе и NewsOne.