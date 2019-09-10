Помпео: внешняя политика США не претерпит значимых изменений в связи с отставкой Болтона

ВАШИНГТОН, 10 сентября. /ТАСС/. Американская внешняя политика не претерпит никаких значимых изменений в связи с отставкой помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона. С таким заявлением выступил во вторник на брифинге для журналистов в Белом доме госсекретарь США Майкл Помпео.

"Думаю, никому из мировых лидеров не следует строить предположения о том, что внешняя политика президента [Дональда] Трампа изменится каким бы то ни было существенным образом просто из-за ухода кого-то из нас", - подчеркнул шеф американской дипломатии. По его словам, ключевые фигуры администрации США, отвечающие за внешнюю политику и национальную безопасность, проводят курс, избранный Трампом. "Кто-то спрашивал, будет ли политика иной при отсутствии кого-либо из присутствующих. Речь идет о политике президента", - сказал Помпео.

В свою очередь, министр финансов США Стивен Мнучин, который тоже принимал участие в брифинге, подтвердил, что между Трампом и Болтоном имелись разногласия, касающиеся, к примеру, американского вторжения в Ирак с целью свержения режима Саддама Хусейна. "<...> Президент совершенно ясно говорил об этом. Взгляды президента и посла Болтона на войну в Ираке очень отличались, и президент ясно об этом давал понять", - отметил глава Минфина США.

Согласно сведениям телекомпании CNN, едва ли не решающим фактором в пользу увольнения Болтона стал произошедший в понедельник вечером ожесточенный спор между ним и Трампом по поводу решения американского лидера пригласить на тайные переговоры об урегулировании в Афганистане в свою резиденцию в Кэмп-Дэвиде в окрестностях Вашингтона представителей радикального движения "Талибан" (запрещено в России). Трамп в субботу вечером написал в своем Twitter, что планировал провести эти переговоры с талибами и президентом Афганистана Ашрафом Гани, но пересмотрел решение из-за теракта в Кабуле.

По версии Болтона, он в понедельник предложил Трампу подать прошение об отставке. Глава американской администрации якобы ответил: "Давайте поговорим об этом завтра". Сам Трамп заявляет, что проинформировал в понедельник вечером Болтона о своем решении отправить его в отставку. Болтон, по свидетельству Трампа, передал прошение об отставке во вторник утром. Президент добавил, что объявит о назначении сменщика Болтона на следующей неделе.