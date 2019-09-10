NBC: Трамп консультировался у предшественника Болтона, кого назначить шефом Пентагона

НЬЮ-ЙОРК, 10 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп с осени прошлого года в конфиденциальном порядке звонил и просил дать ему советы по важнейшим вопросам у предшественника Джона Болтона на посту помощника главы государства по национальной безопасности - Герберта Макмастера. Об этом сообщила во вторник телекомпания NBC со ссылкой на собственные источники.

По их данным, Трамп сделал первый такой звонок год назад и признался Макмастеру, что ему его очень не хватает. Президент позднее неоднократно говорил об этом своим советникам в Белом доме. Глава государства спрашивал у Макмастера совета по различным вопросам, затрагивающим национальную безопасность страны. В одном конкретном случае Трамп хотел услышать мнение Макмастера о наиболее подходящей кандидатуре на вакантный на тот момент пост министра обороны США.

Президент во вторник объявил в своем Twitter, что отправил в отставку помощника по национальной безопасности. В последние дни в американских СМИ появился целый ряд сообщений относительно обострившихся противоречий между Болтоном и госсекретарем США Майклом Помпео. Ранее газета The Washington Post также писала о том, что Трамп старается держать Болтона в стороне от принятия ключевых внешнеполитических решений. Речь, в частности, шла об усилиях Вашингтона по урегулированию в Афганистане; разногласия наблюдались и в вопросах, связанных с Ираном и КНДР.

По данным NBC, в конце мая - начале июня Болтону посоветовали "держаться подальше от Трампа и не лезть на рожон". Сотрудники Белого дома также передали помощнику главы государства пожелание чаще отлучаться из Вашингтона под предлогом официальных поездок. В конечном счете Трамп даже распорядился внести имя Болтона в список должностных лиц, которых он хотел бы уволить до конца года.

Болтон был назначен помощником президента США по национальной безопасности 9 апреля 2018 года. Он сменил на этом посту Герберта Макмастера. В 2001-2005 годах Болтон занимал должность заместителя госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности. В этот период за ним закрепилась репутация "ястреба", сторонника расширения американского военного и политического влияния в мире и проведения жесткой линии по отношению к таким странам, как КНДР, Иран, Куба и Россия. Болтон выступал за отказ Вашингтона от ратификации некоторых международных соглашений, являлся сторонником вторжения в 2003 году в Ирак. В 2005-2006 годах он был постоянным представителем США при ООН. Находясь на этом посту, Болтон не скрывал своего негативного отношения к всемирной организации.