Законодатели США просят Конгресс оценить, во сколько Вашингтону обойдется непродление ДСНВ

ВАШИНГТОН, 11 сентября. /ТАСС/. Старший демократ комитета по иностранным делам Сената США Роберт Менендес и председатель комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей США демократ Адам Смит обратились в Бюджетное управление американского Конгресса с просьбой проанализировать последствия возможного непродления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Соответствующее письмо было распространено во вторник пресс-службой сенатского комитета по иностранным делам.

"До настоящего момента администрация [президента США Дональда] Трампа не показала, что намерена добиваться продления [договора]. Если ДСНВ истечет, впервые более чем за 25 лет не будет ограничений на размеры ядерных арсеналов США и России. Кроме того, каждая сторона лишится права проводить инспекции стратегических ядерных сил другой стороны", - говорится в письме.

Как отмечают законодатели, в результате Москва и Вашингтон "утратят средства для прямого ознакомления с возможностями" друг друга. "Эта ситуация приведет к потенциально дестабилизирующей неопределенности относительно возможностей каждой из сторон и может стать причиной для увеличения ими своих арсеналов, <...> что может привести к гонке вооружений", - поясняют Менендес и Смит.

"Мы просим Бюджетное управление Конгресса предоставить анализ этого вопроса, в частности, оценку затрат, которые могут понести США в том случае, если срок действия ДСНВ истечет. В этом анализе стоит рассмотреть несколько сценариев наращивания США своего ядерного арсенала - в ответ на увеличение [своего арсенала] Россией или же в качестве страховки против неопределенности относительно того, может ли Россия наращивать свои возможности количественно или качественно", - отмечается в документе. Законодатели также просят управление подготовить соответствующий отчет, который должен быть представлен к апрелю 2020 года, "чтобы его можно было принять к сведению во время обсуждения законопроекта об оборонном бюджете на 2021 финансовый год".

ДСНВ был подписан Москвой и Вашингтоном в 2010 году. Согласно его условиям, каждая из сторон сокращает свои СНВ таким образом, чтобы через семь лет после его вступления в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 единиц для развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 единиц для боезарядов на них, 800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ. Договор остается в силе в течение 10 лет (до 2021 года), если не будет заменен до этого срока последующим соглашением. Он также может быть продлен не более чем на 5 лет (то есть до 2026 года) по обоюдному согласию сторон.