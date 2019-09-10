СМИ: ЕС надеется, что Лондон вернется к предложению узкого "бэкстопа"

ЛОНДОН, 11 сентября. /ТАСС/. Переговорщики Евросоюза надеются на то, что их британские коллеги с учетом последних событий в парламенте Соединенного Королевства вернутся к первоначальной идее договоренности по границе между Северной Ирландией и Республикой Ирландия, которая была отвергнута бывшим британским премьер-министром Терезой Мэй. Как информировали во вторник газеты The Guardian и Financial Times , именно в этом в Брюсселе видят единственную возможность попытаться вывести из тупика переговоры по Brexit и обеспечить упорядоченный "развод" со сделкой к намеченной дате, 31 октября.

В настоящий момент "яблоком раздора" между Лондоном и Брюсселем остается механизм "бэкстопа" - прописанный в проекте соглашения между королевством и Евросоюзом режим, который должен на время обеспечить пребывание Северной Ирландии и вместе с ней остальной Великобритании в составе таможенного союза ЕС. Таким путем в декабре прошлого года британские и европейские переговорщики попытались решить проблему неизбежного возникновения границы между Северной Ирландии (является частью Великобритании) и входящей в ЕС Республикой Ирландией. Однако большая часть депутатов, среди которых и нынешний премьер-министр Борис Джонсон, посчитали такой механизм "антидемократичным и несоответствующим суверенитету Соединенного Королевства" и заблокировали его.

По информации The Guardian, в ЕС полагают, что у них просто нет какого-либо другого предложения, способного разблокировать переговоры. Они предлагают вернуться к первоначальной идее, при которой "бэкстоп" будет куда более узким и распространяться исключительно на Северную Ирландию, которая останется на время частью таможенного союза и единого рынка ЕС. Вся же остальная Великобритания, согласно этим планам, сможет вести независимую от Евросоюза торговую политику, получив возможность свободно заключать переговоры с другими странами по всему миру.

Отказ под союза с ДЮП

Правительство Терезы Мэй, напоминает издание, отказалось от такого предложения, так как против него выступала Демократическая юнионистская партии Северной Ирландии (ДЮП). С 2017 года она является союзником Консервативной партии, обеспечивая ей большинство в парламенте. ДЮП выступает за максимальную близость Ольстера с Лондоном, поэтому идея отдельного таможенного режима для региона для нее недопустима.

В этой связи "Файнэншл таймс" замечает, что нынешний премьер-министр Джонсон испытывает давление со стороны оппозиционных партий, чтобы отказаться от союза с ДЮП, тем более что консерваторы окончательно утратили большинство в Палате общин и поддержка 10 североирландских юнионистов им уже никак не поможет. Как пишет издание, в Брюсселе надеются, что в ситуации, когда парламент Великобритании законодательно запретил правительству покидать ЕС без сделки, а продлевать переговоры после 31 октября Джонсон решительно не намерен, единственная для него возможность пойти вперед и сохранить лицо - заключить сделку с Евросоюзом.

Как ожидается, детали британской позиции по Brexit могут стать более ясны после дискуссий в Евросоюзе, которые представитель Джонсона на переговорах по Brexit, Дэвид Фрост, проведет в Брюсселе 11 и 13 сентября.