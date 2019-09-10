Главы МИД стран Северной Европы обсудят Россию и конфликт на Украине

ТАСС, 11 сентября. /ТАСС/. Конфликт на юго-востоке Украины и Россия станут одной из главных тем обсуждения на предстоящей 12 сентября встрече глав МИД Северной Европы в городе Боргарнес в Исландии. Об этом сообщило во вторник министерство иностранных дел Финляндии.

Кроме того, планируется обсуждение вопросов безопасности в Балтийском и Арктическом регионах, гибридной и кибербезопасности, говорится в сообщении.

"Исландия организовала для нас интересную встречу, и я с нетерпением жду хороших дискуссий с соседними северными странами", - приводит МИД Финляндии слова главы внешнеполитического ведомства Пекка Хаависто. 12 сентября переговоры продолжатся в формате NB8, включающем в себя страны Северной Европы и Балтии.