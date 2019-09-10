Саудовская Аравия осудила планы Нетаньяху аннексировать часть Западного берега

ТАСС, 11 сентября. Саудовская Аравия выступила с осуждением заявлений премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о возможной аннексии части Западного берега реки Иордан. Об этом в среду сообщило Саудовское агентство печати со ссылкой на заявление судебных властей королевства.

"Королевство считает, что заявление Нетаньяху является очень опасной эскалацией, направленной против палестинского народа, и представляет собой прямое нарушение Устава ООН и принципов международного права и международных норм", - говорится в его тексте.

В связи со складывающейся ситуацией Саудовская Аравия созывает чрезвычайное заседание Организации исламского сотрудничества (ОИС) на уровне министров иностранных дел для обсуждения данного вопроса и разработки срочного плана по противодействию намерениям израильского премьер-министра.

Во вторник в ходе обращения, которое транслировали основные каналы местного телевидения, Нетаньяху заявил, что в случае победы на парламентских выборах 17 сентября он распространит израильский суверенитет на части Западного берега реки Иордан в районе Иорданской долины и северной оконечности Мертвого моря.

Резолюция 2334 СБ ООН 2016 года требует от Израиля прекратить поселенческую деятельность на Западном берегу реки Иордан, израильское правительство ранее отказалось выполнять положения документа. За полвека, прошедшие со времени получения еврейским государством контроля над Западным берегом реки Иордан, Израиль построил там порядка 120 поселений, которые считаются одним из основных препятствий на пути возобновления мирного процесса с палестинцами.