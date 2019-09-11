Мадуро исключил возможность вторжения в другие страны

КАРАКАС, 11 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Венесуэлы никогда не будут вторгаться в другие страны. Об этом заявил во вторник президент республики Николас Мадуро после начала военных учений на границе с Колумбией.

"Мы никому не угрожаем, венесуэльская армия никогда не выходила за пределы территории страны с целью запугивания или вторжения, чтобы забрать чужие земли или ресурсы. И этого никогда не случится", - сказал он в ходе выступления, которое транслировалось в Twitter.

На прошлой неделе Мадуро объявил о проведении военных учений на границе с Колумбией с 10 по 28 сентября. Он также распорядился объявить "оранжевый уровень угрозы" в приграничном регионе "из-за опасности агрессии со стороны Колумбии в отношении Венесуэлы".

Ранее власти Колумбии обвинили правительство Венесуэлы в предоставлении убежища и помощи бывшим повстанцам леворадикальной группировки "Революционные вооруженные силы Колумбии", объявившим о возвращении к вооруженной борьбе. Каракас в свою очередь обвинил Боготу в укрывательстве террористов, которые готовили взрывы в Венесуэле.