{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Палестино-израильский конфликт

СМИ: военная авиация Израиля нанесла удары по территории сектора Газа

Информации о пострадавших пока не поступало

ТАСС, 11 сентября. Израильские военные самолеты нанесли удары по объектам в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел территории Израиля. Об этом в среду сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на службы безопасности.

Информации о пострадавших пока не поступало.

Во вторник армия Израиля информировала, что две ракеты были запущены из сектора Газа по еврейскому государству, обе были перехвачены системой ПВО "Железный купол". Газета Times of Israel сообщила, что в результате обстрела пострадавших нет. Сирены прервали выступление на предвыборном митинге в городе Ашдод премьер-министра Израиля Биньяина Нетаньяху.

Теги
Палестино-израильский конфликтИзраиль
Политический кризис в Венесуэле
Мадуро исключил возможность вторжения в другие страны
Президент Венесуэлы напомнил, что венесуэльская армия никогда не выходила за пределы территории страны
Читать полностью