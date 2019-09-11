СМИ: военная авиация Израиля нанесла удары по территории сектора Газа

ТАСС, 11 сентября. Израильские военные самолеты нанесли удары по объектам в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел территории Израиля. Об этом в среду сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на службы безопасности.

Информации о пострадавших пока не поступало.

Во вторник армия Израиля информировала, что две ракеты были запущены из сектора Газа по еврейскому государству, обе были перехвачены системой ПВО "Железный купол". Газета Times of Israel сообщила, что в результате обстрела пострадавших нет. Сирены прервали выступление на предвыборном митинге в городе Ашдод премьер-министра Израиля Биньяина Нетаньяху.