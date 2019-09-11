СМИ: заместитель лидера лейбористов призовет к повторному референдуму по Brexit

ТАСС, 11 сентября. Заместитель лидера оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбина Том Уотсон выступит с призывом к соратникам осуществить проведение повторного референдума о целесообразности членства Соединенного Королевства в ЕС перед всеобщими выборами. Об этом в среду сообщает газета The Independent . Отмечается, что Уотсон должен произнести соответствующую речь 11 сентября в Лондоне.

Что происходит вокруг Brexit? Гид для тех, кто окончательно запутался

По информации издания, зампредседателя лейбористов намерен указать на тот факт, что результаты референдума 2016 года не являются прочной основой для принятия решений о будущем Соединенного Королевства. "Единственное, что можно сделать в таких обстоятельствах - это вновь спросить у народа", - приводит газета слова Уотсона, которые, как ожидается, он произнесет в среду.

"Борис Джонсон уже признал, что кризисную ситуацию вокруг Brexit можно решить лишь с помощью британского народа, - заключает высокопоставленный лейборист. - Однако единственным путем преодолеть раз и навсегда тупиковую ситуацию с Brexit является общественное голосование на референдуме. Всеобщие выборы, скорее всего, не смогут разрешить хаос вокруг Brexit".

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин британского парламента трижды отклоняли проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого Брюсселем и правительством премьер-министра Терезы Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, затем - на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика. После ее ухода кресло британского премьера занял Борис Джонсон, который обещал осуществить Brexit без сделки, если Брюссель не согласится с требованиями Лондона.

Палата общин добилась принятия закона, согласно которому правительство обязано запросить у Брюсселя трехмесячной отсрочки Brexit, если к 19 октября сторонам не удастся согласовать улучшенную сделку.