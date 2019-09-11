Колумбия вновь обратилась к Кубе с требованием выдать членов группировки АНО

БОГОТА, 11 сентября. /ТАСС/. Власти Колумбии вновь обратились к кубинским коллегам с требованием выдать Боготе представителей леворадикальной повстанческой группировки "Армия национального освобождения" (АНО), находящихся на территории Кубы. Соответствующее заявление во вторник распространил колумбийский МИД.

"Министерству иностранных дел дано указание сообщить, что сегодня, 10 сентября, правительство Колумбии вновь обратилось к правительству Кубы с просьбой о немедленной выдаче колумбийским судебным органам членов АНО, находящихся на кубинской территории", - говорится в документе.

В колумбийском внешнеполитическом ведомстве напомнили, что запрос был "сделан в январе в отношении двух лидеров [АНО], известных под псевдонимами Габино и Пабло Бельтран".

Власти Колумбии возложили на АНО ответственность за теракт 17 января в Боготе, когда начиненный взрывчаткой автомобиль врезался в стену здания Национальной полицейской академии. Жертвами атаки стали не менее 21 человека, 68 получили ранения. После этого президент Колумбии Иван Дуке отдал приказ об аресте 10 представителей АНО, которые вели на Кубе переговоры с администрацией южноамериканской страны в 2018 году.

АНО, в рядах которой насчитывается около 1,5 тыс. человек, осталась единственной повстанческой группировкой в Колумбии после того, как в ноябре 2016 года правительство заключило соглашение о мире с организацией "Революционные вооруженные силы Колумбии".