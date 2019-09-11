CNN: на пост помощника президента США по нацбезопасности претендуют 10 человек

НЬЮ-ЙОРК, 11 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере 10 человек претендуют на должность помощника президента США по национальной безопасности после ухода в отставку Джона Болтона. Об этом сообщила во вторник телекомпания CNN со ссылкой на источники.

В числе претендентов на должность помощника в администрации Дональда Трампа телекомпания называет в первую очередь спецпредставителя США по Ирану Брайана Хука. Он, по данным источников CNN, сам заинтересован в службе на этом посту и пользуется серьезным авторитетом в Белом доме. Конкуренцию ему может составить генерал-майор ВС США в отставке Рикки Уодделл, который ранее в течение года работал заместителем помощника американского президента по нацбезопасности Герберта Макмастера. В тройку основных претендентов CNN включает также спецпредставителя США по КНДР Стивена Бигэна, кандидатура которого ранее рассматривалась в Белом доме на пост посла США в России.

По данным телекомпании, на должность помощника американского лидера по национальной безопасности также претендуют советник по нацбезопасности исполняющего обязанности руководителя аппарата сотрудников Белого дома Мика Малвэни Роб Блэр, посол США в Германии Ричард Гренелл, посол США в Нидерландах Пит Хукстра, советник по нацбезопасности вице-президента США Майкла Пенса Кит Келлогг, полковник в отставке ВС США Дуглас Макгрегор, генерал в отставке Джек Кин, а также руководитель аппарата сотрудников Совета национальной безопасности США при Болтоне Фред Флитц.

Отставка Болтона

Трамп во вторник объявил в своем Twitter, что отправил в отставку помощника по национальной безопасности. В последние дни в американских СМИ появился целый ряд сообщений относительно обострившихся противоречий между Болтоном и госсекретарем США Майклом Помпео. Ранее газета "Вашингтон пост" также писала о том, что Трамп старается держать Болтона в стороне от принятия ключевых внешнеполитических решений. Речь, в частности, шла об усилиях Вашингтона по урегулированию в Афганистане; разногласия наблюдались и в вопросах, связанных с Ираном и КНДР.

По данным NBC, в конце мая - начале июня Болтону посоветовали "держаться подальше от Трампа и не лезть на рожон". Сотрудники Белого дома также передали помощнику главы государства пожелание чаще отлучаться из Вашингтона под предлогом официальных поездок. В конечном счете Трамп даже распорядился внести имя Болтона в список должностных лиц, которых он хотел бы уволить до завершения текущего года.