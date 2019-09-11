Республиканцы выиграли повторные выборы в Конгресс США от Северной Каролины

НЬЮ-ЙОРК, 11 сентября. /ТАСС/. Представители Республиканской партии выиграли у демократов по итогам повторного голосования на выборах в Палату представителей Конгресса США в третьем и девятом округах штата Северная Каролина. Об этом сообщила во вторник газета The New York Times.

В 2018 году на выборах в этом штате были зафиксированы фальсификации, позволившие республиканцу Марку Харрису победить в девятом округе. После скандала Харрис заявил о том, что не будет выдвигать свою кандидатуру на повторных выборах - вместо него в них участвовал представитель округа в верхней палате законодательного собрания штата Дэн Бишоп.

По итогам голосования во вторник Бишопу удалось набрать 50,81% голосов, в то время как его противник - демократ Дэн Маккгриди заручился поддержкой 48,59% избирателей. В то же время в третьем округе штата республиканцу Грегу Мерфи удалось набрать 61,74% голосов, демократу Аллену Томасу пришлось довольствоваться поддержкой 37,47% избирателей.

Газета отмечает, что успех республиканцев на повторных выборах в Северной Каролине демонстрирует привлекательность платформы этой партии и президента США Дональда Трампа в преддверии выборов главы государства, которые пройдут 3 ноября 2020 года. В то же время, по мнению The New York Times, совсем небольшой разрыв между представителями двух партий в девятом округе может придать демократам сил для борьбы с действующим главой государства.

6 ноября 2018 года в США прошли промежуточные выборы, на которых переизбирались 35 из 100 сенаторов, все 435 членов Палаты представителей Конгресса, 39 губернаторов штатов и территорий, а также 6073 члена законодательных собраний штатов, судьи и члены советов школьных округов. По итогам голосования Республиканская партия упрочила свое большинство в Сенате, а Демократическая партия впервые за восемь лет получила контроль над Палатой представителей.