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Дипломаты Китая и России обсудили проблему нераспространения оружия в мире

На встрече также обсудили меры по разоружению и недопущению милитаризации на международной арене

ПЕКИН, 11 сентября. /ТАСС/. Глава департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун и российские дипломаты обсудили в Москве вопросы нераспространения оружия в мире. Об этом сообщило в среду китайское внешнеполитическое ведомство.

По его данным, в ходе переговоров с главой департамента МИД РФ по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) Владимиром Ермаковым обсуждались меры по разоружению и недопущению милитаризации на международной арене. Фу Цун также принял участие во встрече с одним из заместителей главы внешнеполитического ведомства России.

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