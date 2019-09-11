Дипломаты Китая и России обсудили проблему нераспространения оружия в мире

ПЕКИН, 11 сентября. /ТАСС/. Глава департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун и российские дипломаты обсудили в Москве вопросы нераспространения оружия в мире. Об этом сообщило в среду китайское внешнеполитическое ведомство.

По его данным, в ходе переговоров с главой департамента МИД РФ по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) Владимиром Ермаковым обсуждались меры по разоружению и недопущению милитаризации на международной арене. Фу Цун также принял участие во встрече с одним из заместителей главы внешнеполитического ведомства России.