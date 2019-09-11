Новым министром обороны Японии стал бывший глава МИД Таро Коно

ТОКИО, 11 сентября. /ТАСС/. Бывший министр иностранных дел Японии Таро Коно занял пост министра обороны страны. Об этом в среду по итогам проведенных премьер-министром Синдзо Абэ перестановок объявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

Таро Коно сменил на этом посту Такэси Иваю, проработавшего министром обороны Японии около года.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в среду провел самые масштабные с 2012 года перестановки в правительстве страны. В общей сложности глава японского правительства заменил глав 13 ведомств, включая МИД, Министерство обороны, Министерство юстиции и Министерство экономики, торговли и промышленности страны. Свои позиции в кабмине сохранили лишь двое - министр финансов Таро Асо и генеральный секретарь кабмина Ёсихидэ Суга, которые неизменно входили в состав правительства Абэ с момента его прихода к власти в декабре 2012 года.

Несмотря на масштабные изменения, Синдзо Абэ, по его словам, стремится сохранить стабильность внутри правительства и быть готовым к новым вызовам. Кроме того, за счет перестановок Абэ традиционно старается провести ротацию в кабмине и руководстве правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), чтобы поддержать таким образом внутрипартийный баланс.