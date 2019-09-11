Власти Китая задержали тайваньского активиста за угрожающие нацбезопасности действия

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 11 сентября. /ТАСС/. Пекин подтвердил задержание тайваньского активиста, который пропал в августе после въезда в Гонконг. Он "подозревается в действиях, угрожающих национальной безопасности", в отношении него ведется расследование, заявил в среду на пресс-конференции в Пекине официальный представитель Канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Ма Сяогуан.

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Житель тайваньского уезда Пиндун Ли Мэнцзюй 18 августа прилетел в охваченный демонстрациями Гонконг, а спустя день-два отправился в соседний мегаполис Шэньчжэнь (южнокитайская провинция Гуандун). С тех пор он не выходил на связь.

По некоторым сведениям, поддерживающий массовые акции протеста в Гонконге активист делал фотоснимки скоплений военной техники Народно-освободительной армии Китая в приграничном районе.

Тайваньские власти ранее запросили у китайской стороны информацию о местонахождении активиста и блоггера, однако не получили ответа.

Акции протеста в Гонконге продолжаются свыше трех месяцев. 4 сентября глава местной администрации Кэрри Лам согласилась выполнить одно из пяти требований демонстрантов и полностью отозвать малопопулярный законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на это, многие сторонники оппозиции выражают готовность продолжать свои акции.