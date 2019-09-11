Сын экс-премьера Японии Коидзуми впервые стал членом японского правительства

ТОКИО, 11 сентября. /ТАСС/. Сын известного экс-премьера Японии Дзюнъитиро Коидзуми - Синдзиро Коидзуми в среду стал членом нового правительства Японии, сформированного по итогам проведенных премьер-министром Синдзо Абэ перестановок. Состав нового правительства объявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

38-летний Синдзиро Коидзуми, занимавший до этого исключительно партийные посты, стал главой Министерства охраны окружающей среды.

Коидзуми пользуется широкой общественной поддержкой: он стабильно занимает высокие места в различных политических опросах. Так, согласно недавнему исследованию газеты Nikkei, Коидзуми лидирует в рейтинге политиков, которых население считает подходящими для должности премьер-министра. В сентябре он с 29% поддержки обогнал Абэ сразу на 11 процентных пунктов. Огромное внимание японцев также привлекло также недавнее заявление Коидзуми о желании вступить в брак с телезвездой Кристель Такигавой - наполовину француженкой, наполовину японкой, о чем сам политик объявил непосредственно в офисе главы правительства.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в среду провел самые масштабные с 2012 года перестановки в правительстве страны. В общей сложности глава японского правительства заменил глав 13 ведомств, включая МИД, Министерство обороны, Министерство юстиции и Министерство экономики, торговли и промышленности страны. Свои позиции в кабмине сохранили лишь двое - министр финансов Таро Асо и генеральный секретарь кабмина Ёсихидэ Суга, которые неизменно входили в состав правительства Абэ с момента его прихода к власти в декабре 2012 года.

Несмотря на масштабные изменения, Синдзо Абэ, по его словам, стремится сохранить стабильность внутри правительства и быть готовым к новым вызовам. Кроме того, за счет перестановок Абэ традиционно старается провести ротацию в кабмине и руководстве ЛДП, чтобы поддержать таким образом внутрипартийный баланс.