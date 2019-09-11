Ле Пен поздравила Назарова с назначением на должность и. о. вице-премьера Башкирии

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Глава французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен поздравила сопредседателя "Деловой России" Андрея Назарова с назначением на должность и. о. вице-премьера правительства Республики Башкортостана. Об этом говорится в письме Ле Пен в адрес Назарова, которое имеется в распоряжении ТАСС.

Андрей Назаров был назначен на новую должность в понедельник. Это стало первым кадровым решением избранного главы Башкирии Радия Хабирова, который победил на выборах с результатом 82,02% голосов.

"Я хотела бы лично поздравить вас с назначением на должность вице-премьер-министра Республики Башкортостан по итогам региональных выборов, прошедших 8 сентября в России. Я хотела бы также поприветствовать победу Радия Хабирова, кандидата от партии "Единая Россия", на выборах главы Республики Башкортостан", - говорится в документе.

По мнению Ле Пен, прошедшие выборы "обозначат новый этап развития, процветания и стабильности" для населения региона. "Я рада возможности в будущем продолжать и наращивать плодотворные отношения, которые завязались между нами и которые я считаю необходимыми для сближения наших двух стран", - отметила она.

Политик также подчеркнула необходимость "положить конец торговым санкциям, введенным Европейским союзом в 2014 году" и возобновить партнерство с Россией. "Они (санкции - прим. ТАСС) несправедливо бьют по экономике России и ставят нашу страну в невыгодное положение как в экономическом, торговом плане, так и в дипломатическом. Сегодня необходимо возобновить с Россией партнерство по конкретным вопросам и встать на путь конструктивного и постоянного диалога", - добавила Ле Пен.

Назаров с 2011 по 2014 год был советником президента Башкирии, с 2014 года - сопредседателем общероссийской общественной организации "Деловая Россия". В том же году стал сопредседателем оргкомитета Ялтинского международного экономического форума. В декабре 2018 года Назаров и Ле Пен провели деловую встречу в Париже.