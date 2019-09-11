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Арест экс-президента Киргизии Атамбаева

В Киргизии проверят правомочность действий силовиков при задержании экс-президента

Речь идет о действиях силовых и правоохранительных структур в отношении мирных граждан

БИШКЕК, 11 сентября. /ТАСС/. Военная прокуратура Киргизии проверит правомочность действий сотрудников силовых и правоохранительных структур в отношении мирных граждан в ходе операции по задержанию экс-президента страны Алмазбека Атамбаева. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении Генеральной прокуратуры республики.

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"В части получения телесных повреждений гражданами 7-8 августа 2019 года заявление направлено в Следственную службу МВД для рассмотрения в рамках досудебного производства, проводимого следственной группой, созданной из числа следственных работников МВД, Военной прокуратуры, Госкомитета национальной безопасности и Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями", - говорится в сообщении.

Как напомнило главное надзорное ведомство, на данный момент уведомления в совершении правонарушений уже направлены бывшему заместителю главы МВД Курсану Асанову и сотруднику министерства Дамир уулу Пайзылда. Несколько дней назад с заявлением в Генпрокуратуру обратились представители Социал-демократической партии Киргизстана (СДПК), которые потребовали расследовать факты чрезмерного применения силы правоохранительными органами против мирных граждан во время задержания Атамбаева.

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КиргизияАрест экс-президента Киргизии Атамбаева
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