Сеул попросил МОК запретить использование на Олимпиаде в Токио флага "Восходящего солнца"

СЕУЛ, 11 сентября. /ТАСС/. Республика Корея направила в Международный олимпийский комитет (МОК) жалобу в связи с возможным использованием Японией на Олимпиаде 2020 года флага "Восходящего солнца" с расходящимися лучами, который во многих странах Азии считается символом японского милитаризма. Об этом сообщило в среду южнокорейское Министерство культуры, спорта и туризма.

"На имя главы МОК Томаса Баха направлено письмо, в котором выражаются глубокое сожаление и обеспокоенность в связи с позицией Оргкомитета игр в Токио по вопросу использования флага "Восходящего солнца", - подчеркивает ведомство.

"Мы объяснили историю, с которой связан этот флаг, и попросили запретить его использование на Олимпиаде", - говорится в сообщении. Авторы документа отметили, что имперское знамя Японии означает для народов Азии примерно то же, что нацистская свастика для европейцев. "Демонстрация флага "Восходящего солнца" будет противоречить олимпийскому духу и ценностям мира и гуманизма", - резюмирует министерство.

Национальный олимпийский комитет Японии ранее сообщил, что не станет запрещать демонстрацию флага, на котором изображено красное солнце с 16 лучами. Организаторы заявили, что флаг "Восходящего солнца" широко используется в Японии и "не имеет политического подтекста, и поэтому не считается запрещенным".

Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года.