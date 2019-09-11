Лидер болгарского движения "Русофилы" прокомментировал обвинение в шпионаже

СОФИЯ, 11 сентября. /ТАСС/. Председатель болгарского движения "Русофилы" Николай Малинов заявил, что предъявленное прокуратурой Болгарии обвинение в шпионаже не вызывает у него ничего, кроме удивления.

"Определение "шпион" для меня очень обидно. То, что меня называют шпионом за общение с российскими партнерами, не вызывает у меня ничего, кроме удивления. 30 лет я занимаюсь публичной политикой, открыто выражаю свои взгляды, помогаю развивать культурные, духовные и общественные связи с Россией и уверен, что это правильно", - сказал Малинов в среду в интервью телеканалу bTV.

Он подтвердил, что планировал заниматься созданием информационного, детского и музыкального телеканалов, а также собирался сформировать политическую партию и не видел в своих намерениях ни нарушений болгарского законодательства, ни угрозы национальной безопасности.

Во вторник главный прокурор Болгарии Сотир Цацаров сообщил, что Малинову предъявлено обвинение в шпионаже. Как утверждал Цацаров, лидер движения собирал данные о болгарской внутренней и внешней политике не только в интересах общества "Двуглавый орел" и Российского института стратегических исследований, которые базируются на территории РФ. Прокуратура полагает, что обвиняемый работал против интересов Болгарии и стремился сменить политический вектор развития страны с западного на российский.

Малинов сейчас находится на свободе под подпиской о невыезде. За него был внесен залог в 50 тыс. левов (около €25 тыс.).