Глава администрации Гонконга будет искать пути для восстановления социальной стабильности

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 11 сентября. /ТАСС/. Гонконг сможет преодолеть текущие трудности и найти пути для восстановления социальной стабильности. Уверенность в этом выразила глава исполнительной власти этого специального административного района (САР) КНР Кэрри Лам на проходящем здесь бизнес-форуме "Пояс и путь" (Belt and Road Summit).

"Мы найдем путь к социальной стабильности и долгосрочному процветанию. Гонконгский дух сумеет пережить и преодолеть кризис", - подчеркнула она. В свою очередь, глава комиссариата МИД КНР в САР Се Фэн указал, что для успешного вовлечения мегаполиса в международные проекты и торговлю необходимо отстаивать принцип "одна страна - две системы" и верховенство права.

"Экстремальные радикальные силы в Гонконге угрожают общественному порядку и несут вызов национальной безопасности. Иностранные силы также вмешиваются в ситуацию и пытаются выдавать черное за белое. Положить конец насилию и хаосу - это всеобщая задача и ответственность" , - отметил он.

"Центральное правительство КНР поддерживает Кэрри Лам в делах управления САР в соответствии с законом. Уверен, что при всеобщей поддержке, в том числе со стороны гонконгских соотечественников, город сможет преодолеть нынешние сложности", - заявил заместитель министра коммерции КНР Ван Биннань.

Нынешний форум проходит в четвертый раз по инициативе местного правительства и организован совместно с Советом по развитию торговли Гонконга. В его работе участвуют бизнесмены, финансисты, инвесторы, представители бизнес-структур из КНР, стран Юго-Восточной Азии, Европы. Основные темы дискуссий - возможности на пути реализации продвигаемой Китаем стратегии "Пояса и пути". Гонконг выразил намерение играть одну из ведущих ролей в реализации этой программы, используя свои конкурентные преимущества и статус международного финансового, торгового и логистического центра.

Три месяца назад здесь вспыхнули массовые антиправительственные акции протеста. 4 сентября глава местной администрации согласилась выполнить одно из пяти требований демонстрантов и полностью отозвать малопопулярный законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на это, многие сторонники оппозиции выражают готовность продолжать свои акции.