Власти Грузии заявили о продолжении диалог с Россией в Праге

ТБИЛИСИ, 11 сентября. /ТАСС/. Регулярные встречи в Праге спецпредставителя премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с РФ Зураба Абашидзе с российской стороной продолжатся независимо от того, кто будет представлять Москву. Об этом в среду заявил Абашидзе в интервью грузинской телекомпании Imedi, комментируя освобождение Григория Карасина от должности статс-секретаря - заместителя министра иностранных дел РФ.

"Это формат грузино-российского диалога. Его можно назвать пражским форматом. Переговорщиком может быть и Карасин, и другой человек, и Абашидзе, и "Гамбашидзе". Это формат, где в основном рассматриваются такие вопросы, как торгово-экономические связи, транспортные проблемы, определенные гуманитарные темы", - сказал Абашидзе.

Президент России Владимир Путин во вторник подписал указ об освобождении Григория Карасина от должности статс-секретаря - заместителя министра иностранных дел РФ. Другим указом Путин назначил на этот пост Евгения Иванова, который с 2017 года занимал должность замглавы МИД РФ.

Как ранее сообщала пресс-служба Валерия Лимаренко, который, по предварительным данным ЦИК России, одержал победу на выборах губернатора Сахалинской области, он намерен предложить кандидатуру Карасина на пост сенатора от региона.