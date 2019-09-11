{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Власти Грузии заявили о продолжении диалог с Россией в Праге

Спецпредставитель премьер-министра Грузии Зураб Абашидзе отметил, что пражский формат подразумевает обсуждение вопросов экономики, транспортных проблем и определенных гуманитарных тем

ТБИЛИСИ, 11 сентября. /ТАСС/. Регулярные встречи в Праге спецпредставителя премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с РФ Зураба Абашидзе с российской стороной продолжатся независимо от того, кто будет представлять Москву. Об этом в среду заявил Абашидзе в интервью грузинской телекомпании Imedi, комментируя освобождение Григория Карасина от должности статс-секретаря - заместителя министра иностранных дел РФ.

"Это формат грузино-российского диалога. Его можно назвать пражским форматом. Переговорщиком может быть и Карасин, и другой человек, и Абашидзе, и "Гамбашидзе". Это формат, где в основном рассматриваются такие вопросы, как торгово-экономические связи, транспортные проблемы, определенные гуманитарные темы", - сказал Абашидзе.

Президент России Владимир Путин во вторник подписал указ об освобождении Григория Карасина от должности статс-секретаря - заместителя министра иностранных дел РФ. Другим указом Путин назначил на этот пост Евгения Иванова, который с 2017 года занимал должность замглавы МИД РФ.

Как ранее сообщала пресс-служба Валерия Лимаренко, который, по предварительным данным ЦИК России, одержал победу на выборах губернатора Сахалинской области, он намерен предложить кандидатуру Карасина на пост сенатора от региона.

Теги
ГрузияРоссия
Сыгравший Назарбаева актер стал депутатом парламента Казахстана
Нурлан Алимжанов исполнил роль казахстанского лидера в картине "Путь лидера"
Читать полностью