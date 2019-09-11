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Сыгравший Назарбаева актер стал депутатом парламента Казахстана

Нурлан Алимжанов исполнил роль казахстанского лидера в картине "Путь лидера"

НУР-СУЛТАН, 11 сентября. /ТАСС/. Актер, певец, композитор и телеведущий, заслуженный деятель культуры Казахстана Нурлан Алимжанов в среду принес присягу депутата Мажилиса (нижней палаты парламента) Казахстана. Он получил известность после исполнения роли первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в фильме "Путь лидера" (2013).

"Наши ряды пополнил еще один депутат. Постановлением Центральной избирательной комиссии член партии "Нур Отан" ("Свет Отечества") Нурлан Алимжанов зарегистрирован депутатом Мажилиса парламента по партийному списку", - сообщил председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин в ходе пленарного заседания палаты.

35-летний Алимжанов избран в состав комитета Мажилиса по социально-культурному развитию. Решение о передаче Алимжанову мандата депутата Мажилиса по партийному списку "Нур Отан" принято на заседании бюро политического совета партии в августе.

Теги
КазахстанНазарбаев, Нурсултан Абишевич
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