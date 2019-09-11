В Японии прошли перестановки в правительстве. Сменились 13 министров

ТОКИО, 11 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, чья Либерально-демократическая партия (ЛДП) одержала в июле победу на выборах в верхнюю палату парламента, в среду провел самые масштабные с 2012 года перестановки в правительстве страны. Японский премьер сменил ряд ключевых министров, включая глав МИД и Минобороны.

Последний раз изменения в состав кабинета вносились примерно год назад, но тогда они не были настолько серьезными. Сейчас же произошла замена сразу 13 министров. Тем не менее Абэ в ходе перестановок, по его собственным словам, стремился сохранить стабильность внутри правительства и выработать готовность к новым вызовам. Кроме того, за счет перестановок Абэ традиционно старается провести ротацию в кабмине и руководстве ЛДП, чтобы поддержать таким образом внутрипартийный баланс.

Не исключено, что это были последние крупные изменения в составе японского правительства при Абэ. Его последний срок на посту председателя ЛДП истечет в сентябре 2021 года, и тогда же он перестанет быть премьером. Согласно действующему в Японии закону, глава правящей партии автоматически становится премьер-министром.

Свои позиции в кабмине сохранили вице-премьер, министр финансов Таро Асо и генеральный секретарь кабмина Ёсихидэ Суга, которые неизменно входили в состав правительства Абэ с момента его прихода к власти в декабре 2012 года.

Также перестановки прошли в руководящем составе ЛДП. Несмотря на призывы некоторых членов партии сменить генерального секретаря Тосихиро Никаи по причине преклонного возраста, 80-летний ветеран и ближайший соратник Абэ в очередной раз сохранил свою руководящую должность, став рекордсменом по этому показателю. Остался на своем посту и глава политического совета Фумио Кисида, занимавший в прошлом должность главы МИД Японии.

Из МИД в Министерство обороны

Наиболее интересной в ходе прошедших перестановок выглядела смена министра обороны. Вместо Такэси Иваи, проработавшего на этом посту около года, новым главой ведомства стал уже бывший министр иностранных дел Таро Коно. С 2017 года Коно, будучи главой МИД, принимал активное участие в переговорах с РФ по мирному договору.

Также стоит отметить его работу на ближневосточном направлении и попытки урегулировать дипломатическим путем разногласия с Южной Кореей по историческим вопросам. Кроме того, Коно запомнился своим неоднократными требованиями выделить ему правительственный самолет для более частых зарубежных поездок с целью продвижения внешнеполитических взглядов Японии. Однако эта просьба так и не была удовлетворена.

Новый глава МИД

Новым главой МИД стал Тосимицу Мотэги, занимавший пост министра по восстановлению экономики. Он с японской стороны вел консультации с США по торговле и провел ряд встреч с американским представителем на торговых переговорах Робертом Лайтхайзером.

Мотэги сейчас 63 года. Он уроженец префектуры Тотиги. Закончил Токийский университет, а также получил степень магистра Гарвардского университета в области государственного управления. Мотэги является автором нескольких книг о внешней политике и экономике Японии.

В ЛДП он вступил в 1995 году. За свою политическую карьеру он уже четыре раза получал министерские посты, преимущественно подразумевающие работу по экономическому направлению. Впервые в состав кабинета он вошел в 2003 году в качестве министра по делам по делам Окинавы и "северных территорий" (так в Японии называют российские южные Курильские острова). Никакими острыми высказываниями на этом посту он не запомнился, к тому же эта должность не является значимой в правительстве.

В целом внешнюю политику Японии (в том числе на российском направлении) определяет премьер-министр, поэтому с приходом нового главы МИД в этой области ничего кардинально не поменяется. Сам Абэ неоднократно подчеркивал, что за время пребывания у власти у него установились доверительные отношения с президентом РФ Владимиром Путиным, и, по его словам, именно они вместе должны поставить точку в вопросе мирного договора.

Другие изменения

Среди других запланированных перестановок стоит отметить уход со своего поста министра экономики, торговли и промышленности страны Хиросигэ Сэко, который также курирует экономические отношения между Токио и Москвой. Его место занял заместитель министра финансов Иссю Сугавара, к которому автоматически перешло и кураторство над развитием экономических отношений с Россией.

Впервые в состав кабмина вошел 38-летний Синдзиро Коидзуми (сын экс-премьера Японии Дзюнъитиро Коидзуми), который до этого занимал исключительно партийные посты. В новом правительстве он стал министром охраны окружающей среды.

Коидзуми пользуется широкой общественной поддержкой: он стабильно занимает высокие места в различных политических опросах. Так, согласно недавнему исследованию газеты Nikkei, Коидзуми лидирует в рейтинге политиков, которых население считает подходящими для должности премьер-министра. В сентябре он с 29% поддержки обогнал Абэ сразу на 11 п. п. Огромное внимание японцев привлекло также недавнее заявление Коидзуми о желании вступить в брак с телезвездой Кристель Такигавой (наполовину француженкой, наполовину японкой), о чем сам политик объявил непосредственно в офисе главы правительства.