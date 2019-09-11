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Кризис на Украине

В ДНР сообщили, что дом на севере Горловки уничтожен в результате обстрела со стороны ВСУ

Речь идет о доме на улице Рыбалко

ДОНЕЦК, 11 сентября. /ТАСС/. Частный жилой дом на севере Горловки в Донецкой народной республике (ДНР) разрушен вследствие обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в среду заявил мэр Горловки Иван Приходько.

"В результате обстрела поселка Зайцево полностью уничтожен дом по улице Рыбалко", - цитирует Приходько Донецкое агентство новостей.

Ранее, во вторник вечером, в результате обстрела со стороны ВСУ получили ранения два мирных жителя в поселке Старомихайловка на западе Донецка, также были зафиксированы повреждения жилого дома.

На встрече в Минске 17 июля участники переговоров объявили, что с 21 июля в Донбассе начинает действовать бессрочное перемирие. В заявление впервые были включены обязательства сторон о дополнительных мерах соблюдения режима тишины, на чем давно настаивали представители республик Донбасса. Однако украинские военные в тот же день нарушили договоренность, обстреляв из стрелкового оружия село Новая Таврия на юге ДНР.

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