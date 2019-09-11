МИД Китая надеется на конструктивные изменения в политике США после ухода Болтона

ПЕКИН, 11 сентября. /ТАСС/. Китайские власти надеются, что после смены помощника президента по национальной безопасности США Джона Болтона эту должность займет человек, который сыграет конструктивную роль в укреплении связей двух стран. Об этом заявила в среду официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"Что касается кадровых перестановок в американском правительстве, мы не даем собственную оценку таким событиям, - сообщила она на регулярном брифинге. - Мы считаем, что кто бы ни занимал в США должность советника по национальной безопасности, главное, чтобы этот человек сыграл конструктивную роль в развитии китайско-американских контактов".

По словам дипломата, от стабильного развития отношений двух стран зависит благополучие их народов. "В этом заинтересовано все мировое сообщество", - подытожила Хуа Чуньин.

Ранее президент США Дональд Трамп написал на своей странице в Twitter, что отправил Болтона в отставку. Он также сообщил, что назовет имя нового советника по национальной безопасности на следующей неделе. Как проинформировал заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли, исполняющим обязанности помощника президента по национальной безопасности после отставки Болтона временно станет его нынешний заместитель Чарльз Капперман.

Ранее газета The Washington Post писала о том, что Трамп старается держать Болтона в стороне от принятия ключевых внешнеполитических решений. Речь, в частности, шла об усилиях Вашингтона по урегулированию в Афганистане. Разногласия наблюдались и в вопросах, связанных с Ираном и КНДР.