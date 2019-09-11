Введением санкций в новой ЕК займется еврокомиссар от Латвии Валдис Домбровскис

БРЮССЕЛЬ, 11 сентября. /ТАСС/. Вопросы введения и отмены санкций в новом составе Еврокомиссии (ЕК) будет курировать ее замглавы по вопросам экономики, финансовых услуг и социального диалога Валдис Домбровскис, представляющий Латвию. Об этом говорится в материалах ЕК, опубликованных в среду в связи с представлением ее нового состава.

Домбровскис также будет отвечать за борьбу с отмыванием денег в ЕС. Новый состав ЕК должен начать работу с 1 ноября после утверждения Европарламентом.

Из описания будущих полномочий Домбровскиса следует, что "ему будет подчинен Генеральный директорат Еврокомиссии по финансовой стабильности, финансовым услугам и рынкам капиталов (DG FISMA)". "В структуру этого Гендиректората будут внесены изменения. В его состав войдет отдел Финансовых преступлений (ранее входивший в Гендиректорат Еврокомиссии по юстиции - DG JUST), который занимается борьбой с отмыванием денег. В его состав также будет передан Пятый отдел Службы инструментов внешней политики (FPI), занимающийся вопросами санкций", - говорится в материалах ЕК.

Таким образом, санкционное досье в новом составе Еврокомиссии предполагается вывести из ведения Европейской службы внешних действий, или внешнеполитической службы ЕС, которой будет заведовать экс-глава МИД Испании Жозеп Боррель.

У ЕС в настоящее время действуют санкционные режимы против 32 государств. Ограничительные меры введены, в частности, против Сирии, Ливии, Венесуэлы, КНДР, Бурунди, Украины. В этом списке есть также крупные региональные игроки, в том числе Иран и Египет, и мировые державы в лице Китая, России и США. В отношении США в ЕС, в частности, действует "блокирующий регламент", который объявляет недействительными на территории Евросоюза экстерриториальные санкции США против Ирана.

Против России в ЕС действуют три санкционных пакета, принятых в связи с украинским кризисом. Это секторальные экономические санкции, черный список юридических и физических лиц и полный запрет для европейского бизнеса на любые контакты с предприятиями в Крыму в рамках стратегии ЕС по непризнанию воссоединения полуострова с Россией.