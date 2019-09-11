Меркель считает, что шансы на упорядоченный Brexit еще сохраняются

БЕРЛИН, 11 сентября. /ТАСС/. Возможность добиться упорядоченного выхода Великобритании из ЕС еще есть, правительство ФРГ будет работать над этим до последнего дня. Об этом заявила в среду канцлер Германии Ангела Меркель во время дебатов в Бундестаге по федеральному бюджету на 2020 год.

"Мы, как и прежде, и я твердо убеждена, еще имеем все шансы добиться этого [Brexit] в упорядоченном виде. Правительство ФРГ будет до последнего дня выступать за то, чтобы это было возможно", - сказала Меркель. "Но я скажу также, что мы подготовлены к неупорядоченному выходу [Великобритании из ЕС]", - добавила канцлер.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин британского парламента трижды отклоняли проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого Брюсселем и правительством премьер-министра Терезы Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, затем - на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика. После ее ухода кресло британского премьера занял Борис Джонсон, который обещал осуществить Brexit без сделки, если Брюссель не согласится с требованиями Лондона.

Палата общин добилась принятия закона, согласно которому правительство обязано запросить у Брюсселя трехмесячную отсрочку Brexit, если к 19 октября сторонам не удастся согласовать улучшенную сделку.