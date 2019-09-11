Зеленский лишил дипрангов двух депутатов фракции Порошенко

КИЕВ, 11 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский лишил депутатов Верховной рады из фракции "Европейская солидарность" Владимира Арьева и Артура Герасимова дипломатических рангов. Об этом говорится в указе президента, который опубликован в среду на сайте главы государства.

Согласно документу, указы бывшего президента Петра Порошенко - ныне председателя партии "Европейская солидарность" и депутата Верховной рады - о присвоении Арьеву и Герасимову рангов чрезвычайных и полномочных послов отменены как безосновательные.

Порошенко в мае, перед своим уходом с поста президента, присвоил дипранги председателю комитета ПАСЕ по вопросам культуры, образования, науки и медиа Арьеву и главе постоянной делегации Рады в Парламентской ассамблее ОБСЕ Герасимову.