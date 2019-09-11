Атомная бомба или блеф? В гонку вооружений могут вступить Иран, Саудовская Аравия и Турция

Страны исламского мира готовы сыграть на обострение. В сентябре две из них — Иран и Саудовскую Аравию — вновь заподозрили в попытках создания ядерного оружия, а третья, Турция, заявила, что имеет моральное право владеть им. Если какая-либо из мусульманских столиц приблизится к обладанию бомбой, это может спровоцировать гонку вооружений во всем регионе. При том что даже отдаленные признаки атомной угрозы способны обернуться введением серьезных международных санкций.

Атомный взрыв негодования

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган — один из тех, кто готов пойти на риск. 4 сентября, выступая в городе Сивасе, политик заявил, что его страна должна пополнить собою ядерный клуб. Анкаре известны аргументы сторонников нераспространения, но Эрдоган не считает их серьезными.

"У кого-то есть ядерные боеголовки, и не одна-две, но у нас пусть их не будет? Я это не приемлю. Сейчас почти нет развитых стран, у кого не было бы ядерного оружия. У всех есть... А нам говорят: смотри не делай!" — дал волю раздражению глава государства.

С точки зрения Эрдогана, без обладания ядерным оружием Турция не сможет разговаривать с влиятельным соседом — Израилем на равных. "Еврейское государство рядом. Есть у него ядерное оружие? Есть. И оно им угрожает", — выступил с обвинением политик.

Заявление турецкого лидера — первое в своем роде. Никогда раньше Анкара не объявляла о своем желании создать атомное оружие. Однако еще в середине 2010-х пересуды о секретных планах турок просочились в прессу. Тогда немецкое издание Die Welt провело параллель между усилением разведывательной деятельности ФРГ и подозрением, будто Эрдоган готовится к созданию бомбы. В 2018 году Берлин озвучил обвинения напрямую. Глава МИД Зигмар Габриэль заявил, что "националистические силы Турции", если предоставить их самим себе, могут сделать ошибочный выбор — попробуют создать атомное оружие. В ФРГ всячески предостерегли Анкару от этого.

Бомба в глубоком подполье

Интерес Эрдогана к обладанию собственным ядерным арсеналом возрастает по мере того, как пробуксовывает атомная сделка между Ираном и странами Запада, Россией и Китаем. Еще в 2004 году международное сообщество обнаружило у Тегерана неучтенную программу по обогащению урана. Риск пополнения ядерного клуба новой страной-участницей сочли неприемлемым. С тех пор против Исламской Республики вводились экономические санкции, включая особенно серьезные — в начале 2010-х. В 2015 году на смену рестрикциям пришло соглашение, поставившее иранский атом под контроль инспекторов МАГАТЭ. Тегеран скрупулезно соблюдал условия соглашения, пока в 2018 году из него не вышли США. В 2019-м слагать с себя обязательства начал сам Иран, мотивируя это тем, что они не выполняются другими сторонами соглашения.