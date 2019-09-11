Атомная бомба или блеф? В гонку вооружений могут вступить Иран, Саудовская Аравия и Турция

Страны исламского мира готовы сыграть на обострение. В сентябре две из них — Иран и Саудовскую Аравию — вновь заподозрили в попытках создания ядерного оружия, а третья, Турция, заявила, что имеет моральное право владеть им. Если какая-либо из мусульманских столиц приблизится к обладанию бомбой, это может спровоцировать гонку вооружений во всем регионе. При том что даже отдаленные признаки атомной угрозы способны обернуться введением серьезных международных санкций.
Атомный взрыв негодования
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган — один из тех, кто готов пойти на риск. 4 сентября, выступая в городе Сивасе, политик заявил, что его страна должна пополнить собою ядерный клуб. Анкаре известны аргументы сторонников нераспространения, но Эрдоган не считает их серьезными.
"У кого-то есть ядерные боеголовки, и не одна-две, но у нас пусть их не будет? Я это не приемлю. Сейчас почти нет развитых стран, у кого не было бы ядерного оружия. У всех есть... А нам говорят: смотри не делай!" — дал волю раздражению глава государства.
С точки зрения Эрдогана, без обладания ядерным оружием Турция не сможет разговаривать с влиятельным соседом — Израилем на равных. "Еврейское государство рядом. Есть у него ядерное оружие? Есть. И оно им угрожает", — выступил с обвинением политик.
Заявление турецкого лидера — первое в своем роде. Никогда раньше Анкара не объявляла о своем желании создать атомное оружие. Однако еще в середине 2010-х пересуды о секретных планах турок просочились в прессу. Тогда немецкое издание Die Welt провело параллель между усилением разведывательной деятельности ФРГ и подозрением, будто Эрдоган готовится к созданию бомбы. В 2018 году Берлин озвучил обвинения напрямую. Глава МИД Зигмар Габриэль заявил, что "националистические силы Турции", если предоставить их самим себе, могут сделать ошибочный выбор — попробуют создать атомное оружие. В ФРГ всячески предостерегли Анкару от этого.
Бомба в глубоком подполье
Интерес Эрдогана к обладанию собственным ядерным арсеналом возрастает по мере того, как пробуксовывает атомная сделка между Ираном и странами Запада, Россией и Китаем. Еще в 2004 году международное сообщество обнаружило у Тегерана неучтенную программу по обогащению урана. Риск пополнения ядерного клуба новой страной-участницей сочли неприемлемым. С тех пор против Исламской Республики вводились экономические санкции, включая особенно серьезные — в начале 2010-х. В 2015 году на смену рестрикциям пришло соглашение, поставившее иранский атом под контроль инспекторов МАГАТЭ. Тегеран скрупулезно соблюдал условия соглашения, пока в 2018 году из него не вышли США. В 2019-м слагать с себя обязательства начал сам Иран, мотивируя это тем, что они не выполняются другими сторонами соглашения.
К сентябрю 2019 года отказ Тегерана от прежних обязательств начинает переходить в иное качество. Инспекторы МАГАТЭ уличили иранцев в предоставлении неполной информации. Частицы обогащенного урана обнаружили на предприятии, официально занятом чисткой ковров. Одновременно с обвинениями выступил Израиль. Премьер Биньямин Нетаньяху нашел у Исламской Республики тайный завод, на котором якобы велась подготовка к созданию ядерной бомбы. Ни подтвердить, ни опровергнуть эти сведения уже не выйдет. По словам Нетаньяху, в Иране узнали об израильской слежке и спешно уничтожили объект.
Тегеран все обвинения в ведении двойной игры называет несостоятельными. По словам главы МИД Исламской Республики Джавада Зарифа, громче всего с обвинениями выступает "тот, у кого действительно есть атомные бомбы".
Мы не комментируем это
Ядерное оружие, которым, предположительно, обладает Израиль, упоминают все исламские державы, которых обвиняют в попытках создания атомной бомбы. "О том, что у еврейского государства есть эти вооружения, стали говорить еще в 1980-е. Их наличием тогда объясняли, почему столкновения Тель-Авива с арабскими государствами не переросли в нечто большее, чем локальные войны. С тех пор и уже на протяжении десятилетий в мусульманском мире не утихают разговоры, что арабам нужно собственное ядерное оружие, чтобы сдержать Израиль. Подобные проекты были у многих: у Ирака, у Ливии, даже у Сирии. Но ни один из них не увенчался успехом", — рассказал в беседе с ТАСС преподаватель НИУ ВШЭ, востоковед Григорий Лукьянов.
По его мнению, исчерпывающих данных нет, но "в сравнении с другими государствами региона необходимой базой для создания атомного оружия располагает только Тель-Авив".
Однако на Святой земле в обладании ядерным арсеналом не признаются. Израиль проводит политику "намеренной двусмысленности", в соответствии с которой никак не комментирует щекотливую тему. При этом инспекторам МАГАТЭ, с которыми соглашается сотрудничать Иран, допуск на израильские объекты заказан и к Договору о нераспространении ядерного оружия Тель-Авив не присоединился.
Подарите боеголовку
В наши дни к ядерной гонке неофициально подключился еще один игрок — Саудовская Аравия. В середине 2010-х Эр-Рияд объявил о намерении построить атомные электростанции, чтобы сэкономить нефть, которая могла бы пойти на экспорт. В сентябре 2019 года стали известны подробности этих планов. Они оказались амбициозны. Исламская монархия намерена раскошелиться: не закупать обогащенный уран на рынке, как делает большинство стран мира, а производить его сама.
Арабисты и дипломаты продолжают обсуждать странное признание престолонаследника Саудовской Аравии принца Мухаммеда бен Салмана, сделанное им в 2018 году. Тогда сын монарха опроверг что его страна работает над созданием ядерной бомбы, но добавил: "Если атомное оружие создаст Тегеран, мы немедленно последуем этому примеру". Неудивительно, что в наши дни МАГАТЭ требует от Эр-Рида гарантий, что его мирная атомная программа не превратится с течением времени в военную.
Опрошенные ТАСС эксперты считают такое развитие событий не слишком вероятным, однако полностью не исключают. "Саудовская Аравия — новичок в атомной энергетике, а производство ядерного оружия — чрезвычайно сложное дело. Справиться в одиночку специалисты из королевства вряд ли смогут. Другое дело, если им помогут пакистанские атомщики, в распоряжении которых уже есть бомба. Если Пакистан или Северная Корея привезут все и сдадут под ключ, тогда многое станет возможно. Но есть основания считать, что в Исламабаде не стремятся идти навстречу: риски слишком велики", — считает востоковед, доцент НИУ ВШЭ Константин Труевцев.
То, что путь Саудовской Аравии к атомному оружию может пролегать через Пакистан, подтвердил ТАСС директор Центра изучения Ближнего Востока и Средней Азии Семен Багдасаров. "В свое время Эр-Рияд финансово помог этой стране создать бомбу, потом продолжал давать деньги, когда Пакистан переживал трудный момент, находясь под санкциями. Расчет на пакистанскую помощь вполне возможен — это единственный осмысленный расчет", — полагает эксперт.
Десять лет относительного спокойствия
Пока державы Большого Ближнего Востока обмениваются обвинениями и неявными угрозами, атомный риск сам по себе становится фактором политики. Успех стран на международной арене начинает измеряться тем, способны ли они ответить на ядерный вызов и готовы ли к тому, что самое разрушительное на свете оружие может появиться в непосредственной близости — у соседа. Тогда геополитической конкуренции по силам подтолкнуть одну или несколько стран региона к отказу от своих обязательств. Ведь и Иран, и Саудовская Аравия, и Турция подписали Договор о нераспространении ядерного оружия и юридически не имеют права развивать военную атомную программу. По крайней мере, официально.
В случае же если работа над ядерным оружием уже ведется втайне, между странами может начаться скрытая от постороннего взора гонка вооружений. Лидером в ней имеет шансы стать Иран: после выхода США из ядерной сделки у него развязываются руки. Однако даже в самом худшем случае до появления атомной бомбы на Большом Ближнем Востоке еще остаются годы. "В силу технических причин это не перспектива ближайшего десятилетия", — считает Семен Багдасаров.
Игорь Гашков