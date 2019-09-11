Рада поддержала возвращение уголовной ответственности чиновников за незаконное обогащение

КИЕВ, 11 сентября. /ТАСС/. Верховная рада Украины поддержала президента страны Владимира Зеленского, приняв в первом чтении проект закона о возвращении уголовной ответственности чиновников за незаконное обогащение. Это решение в среду поддержали 316 депутатов при 226 минимально необходимых.

Ранее ответственность за незаконное обогащение была предусмотрена Уголовным кодексом Украины, но ее отменил Конституционный суд, что вызвало критику со стороны зарубежных партнеров страны.

Одобренный законопроект восстанавливает уголовную ответственность за приобретение чиновниками активов, "стоимость которых более чем на 12 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан [около $8 тыс.] превышает их законные доходы". Предыдущий закон, который был признан неконституционным, допускал уголовную ответственность в том случае, если чиновник не мог объяснить происхождение активов на сумму, превышающую их законные доходы всего на 1 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (около $650). Законопроект президента предусматривает наказание за незаконное обогащение в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Документ также определяет новый механизм конфискации незаконных активов должностных лиц - по решению суда в гражданском порядке без обвинительного приговора. В частности, предлагается введение в Гражданском кодексе Украины соответствующего основания для прекращения права собственности, определение видов активов, которые могут признаваться необоснованными, а также предел стоимости таких активов.

В проекте документа также учтены замечания Конституционного суда Украины относительно презумпции невиновности. Так, обязанность доказывания по данным делам должна быть возложена на органы досудебного расследования, а не на самого подозреваемого. Рассмотрение дел о незаконном обогащении предлагается отнести к юрисдикции Высшего антикоррупционного суда, а право на обращение в суд с соответствующим иском предоставляется Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) по согласованию с прокурором Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

По мнению экспертов, уголовная ответственность чиновников за незаконное обогащение была и остается одним из самых важных рычагов в борьбе с коррупцией на Украине, которая пока безуспешно пытается справиться с этим явлением.