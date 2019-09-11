Лондон выразил обеспокоенность арестом британцев в Иране

ЛОНДОН, 11 сентября. /ТАСС/. Правительство Великобритании чрезвычайно обеспокоено арестом своих подданных в Иране. Об этом сообщила в среду в эфире телеканала Sky News министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Соединенного Королевства Андреа Лидсом, комментируя информацию о том, что трое австралийцев, двое из которых также имеют британские паспорта, были задержаны на территории Ирана.

"Это вызывает чрезвычайную обеспокоенность, и, конечно, правительство Соединенного Королевства сделает все возможное, что в наших силах, чтобы поддержать любых граждан Великобритании, схваченных в Иране", - сказала она.

Как сообщила 11 сентября газета The Guardian, власти Ирана арестовали мужчину и двух женщин, которые обладают гражданством Австралии и Великобритании. По информации газеты, одна из женщин - преподаватель университета в Австралии, она была арестована несколько месяцев назад. Другая женщина - блогер, которая была арестована несколько недель назад вместе со своим партнером во время поездки по стране. По информации издания, два ареста не связаны между собой.

The Guardian сообщила, что женщины содержатся в тегеранской тюрьме "Эвин" - той же самой, где с 2016 года по обвинению в политическом заговоре с целью свержения действующей власти отбывает срок сотрудница фонда "Томсон-Рейтер" Назанин Загари-Рэтклифф. Она одновременно является подданной Соединенного Королевства и гражданкой Ирана. Местонахождение мужчины неизвестно. Издание не уточняет, на каких основаниях произведены аресты и сообщает, что правительство Австралии обсуждает с властями Ирана условия их содержания и возможность освобождения.

По данным МИД Австралии, "трое граждан страны были задержаны в Иране, и их семьям сейчас оказывается консульская помощь". От дальнейших комментариев представитель внешнеполитического ведомства отказался, сославшись на требования закона о сохранении конфиденциальности.

Об исчезновении британо-австралийского блогера и ее партнера стало известно несколько недель назад, когда их друзья и знакомые сообщили, что пара, путешествовавшая по Ирану, перестала выходить на связь и прекратила публиковать сообщения и видео в социальных сетях. Обстоятельства задержания второй женщины пока остаются невыясненными, однако, как пишет издание The Australian, предполагается, что она содержится в одиночной камере и приговорена к 10 годам тюремного заключения.