Зеленский подписал закон, лишающий депутатов неприкосновенности

КИЕВ, 11 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в среду на сайте Верховной рады.

Проект закона о внесении изменений в статью 80 конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов Украины) "возвращен с подписью президента", говорится в сообщении.

Рада внесла изменение в конституцию Украины, лишив депутатов неприкосновенности, 3 сентября. Тогда соответствующее решение поддержали 373 парламентария при 300 минимально необходимых.

Конституционный суд в июне 2018 года признал соответствующим конституции законопроект президента о снятии депутатского иммунитета с украинских парламентариев. Он предлагал исключение из статьи 80 конституции Украины части 1 и 3, которые предусматривали неприкосновенность депутатов и невозможность привлечения их к уголовной ответственности без согласия парламента. Теперь статья 80 изложена в следующей редакции: "Народные депутаты Украины не несут юридическую ответственность за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету".

Закон вступит в силу с 1 января 2020 года.