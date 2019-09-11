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Правительство Британии обжалует в Верховном суде решение суда Шотландии по парламенту

По информации британских СМИ, Верховный суд должен рассмотреть правительственную апелляцию 17 сентября

ЛОНДОН, 11 сентября. /ТАСС/. Правительство Великобритании собирается обжаловать в Верховном суде Соединенного Королевства постановление апелляционной инстанции суда Шотландии о незаконности приостановки работы национального парламента. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении представителя канцелярии британского премьер-министра Бориса Джонсона.

"Мы разочарованы сегодняшним решением, мы подадим на него апелляцию в Верховный суд Великобритании. Британскому правительству требуется воплотить в жизнь важную внутреннюю повестку дня. Приостановка работы парламента является законной и необходимой [мерой] для реализации этой задачи", - сказал он.

По информации британских СМИ, Верховный суд должен рассмотреть правительственную апелляцию 17 сентября.

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