Исполком СНГ не получал от Киева официальных уведомлений о выходе Украины из Содружества

МИНСК, 11 сентября. /ТАСС/. Ситуация касательно выхода Украины из СНГ и его базовых соглашений не изменилась, Киев так и не направил официальное уведомление на этот счет в Исполнительный комитет Содружества. Об этом в среду сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе Исполкома.

Вопрос был поднят в свете информации о приостановлении Киевом процесса расторжения договоров с Россией, которая перекликается с возможным выходом украинской стороны из базовых соглашений СНГ.

"Что касается СНГ, то ситуация не поменялась. Кроме политических заявлений, никаких официальных писем, нот о том, что Киев выходит из СНГ и прекращает участие в базовых соглашениях, не поступало", - сказал представитель пресс-службы.

Он отметил, что Украина стояла у истоков Содружества, ею подписаны и ратифицированы основные документы, определяющие создание и деятельность СНГ. За последнее время Киев вышел из нескольких тематических соглашений в рамках СНГ, в частности в 2015 году - из соглашения о миссии наблюдателей СНГ на выборах. При этом Украина продолжает оставаться участником 219 международных договоров (по состоянию на начало августа), заключенных в рамках СНГ, в области экономики, гуманитарного сотрудничества, в сферах безопасности и противодействия новым вызовам и угрозам.

Украина в декабре 1991 года ратифицировала Соглашение о создании СНГ и Протокол к Соглашению, но не ратифицировала Устав Содружества, поэтому де-юре так и не стала членом СНГ. Киев тем не менее принимал участие в работе организации на всех уровнях. В 2014 году, после произошедшего в Киева государственного переворота, новое руководство страны заявило, что начинает процесс выхода из СНГ. В октябре того же года в Верховную раду был внесен соответствующий законопроект, затем президент Петр Порошенко подписал указ об окончательном прекращении участия Украины в работе уставных органов СНГ. В августе 2018 года представительство Украины при уставных органах СНГ было закрыто, контакты осуществляются через украинское посольство в Минске. В мае президентом Украины стал Владимир Зеленский. В Содружестве надеются, что при новых властях Киев вернется к реальному участию в деятельности организации.