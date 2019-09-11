СМИ: два министра французского правительства получили письма, в которые были вложены пули

ПАРИЖ, 11 сентября. /ТАСС/. Неизвестные лица направили письма с угрозами в адрес двух членов французского правительства - министра экономики Брюно Ле Мэра и министра государственного действия и госфинансов Жеральда Дарманена. Об этом сообщил в среду телеканал BFM.

Согласно его данным, в письма были вложены пули. В тексте писем неизвестные угрожали министрам расправой.

В минувшие недели целый ряд региональных представительств правящей партии "Республика на марше" был разгромлен неизвестными лицами, недовольными социально-экономическим курсом правительства. Одновременно активисты экологического движения начали похищать из мэрий различных городов портреты президента страны Эмманюэля Макрона, чтобы таким образом высказать свое недовольство "бездействию властей в вопросах защиты климата".