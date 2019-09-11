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Палестино-израильский конфликт

Израильские военные засекли запуски трех ракет из сектора Газа

Ранее сирены воздушной тревоги прозвучали в южной части страны

ТЕЛЬ-АВИВ, 11 сентября. /ТАСС/. Три ракеты были запущены из сектора Газа по израильской территории в среду. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"После срабатывания сигналов ПВО были засечены запуски трех ракет из сектора Газа по Израилю", - говорится в распространенном военными заявлении. Ранее армейская пресс-служба сообщила, что сирены воздушной тревоги прозвучали в южной части страны близ границы с Газой.

Во вторник палестинские радикалы из сектора Газа выпустили две ракеты по крупным городам Ашдод и Ашкелон в южной части еврейского государства. Оба запуска были перехвачены системой ПВО "Железный купол", в ответ в ночь на среду израильские истребители поразили 15 военных целей ХАМАС на территории палестинского приморского анклава.

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