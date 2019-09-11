Болгария запретила въезд в страну председателю совета директоров "Царьграда" Малофееву

СОФИЯ, 11 сентября. /ТАСС/. Болгария в связи с расследованием дела обвиненного в шпионаже лидера болгарского движения "Русофилы" Николая Малинова запретила въезд в страну российскому предпринимателю, председателю совета директоров группы компаний "Царьград" Константину Малофееву. Об этом в среду депутатам Народного собрания (парламента) Болгарии сообщил главный прокурор республики Сотир Цацаров.

"В соответствии с законом об иностранных гражданах, мы во вторник сообщили о введении ограничений в отношении российского гражданина Леонида Решетникова, которому председатель Государственного агентства национальной безопасности запретил въезд в Болгарию на 10 лет. Сегодня аналогичная ограничительная мера введена в отношении еще одного лица, а именно Константина Малофеева", - сказал Цацаров.

Во вторник на 10 лет был запрещен въезд в Болгарию бывшему директору Российского института стратегических исследований генерал-лейтенанту в запасе Леониду Решетникову. Согласно данным на сайте общества развития русского исторического просвещения "Двуглавый орел", Малофеев с 2017 года является его председателем, а Решетников в ноябре 2016 года выступил инициатором создания этой общественной организации.

По версии болгарской прокуратуры, Решетников и Малофеев через общество "Двуглавый орел" и Российский институт стратегических исследований обеспечивали финансирование проектов, которые Малинов реализовывал в Болгарии.

Расследование дела Малинова

По словам Цацарова, в рамках расследования дела Малинова в трех городах было проведено 11 обысков, изъяты компьютеры и документы, 15 человек были допрошены в качестве свидетелей. Задержали восьмерых подозреваемых, обвинение в шпионаже в пользу иностранного государства в конечно итоге было предъявлено только одному из задержанных - Малинову.

"В ходе расследования изучалось движение денежных потоков к конкретным лицам, а именно к Николаю Малинову, фирмам и общественным организациям, которые он контролировал. Выяснилось, что средства поступали от иностранных организаций и граждан. Установлено, что они были направлены на финансирование мероприятий на территории Болгарии и выполнение обвиняемым определенных задач, которые были направлены на переориентацию болгарской внешней и внутренней политики и получение информации о работе органов государственной власти с учетом его широких политических, общественных и личных контактов. Организации, о которых идет речь, находятся на территории Российской Федерации - это общество "Двуглавый орел" и Российский институт стратегических исследований", - утверждал Цацаров.

В качестве доказательства обвинения Цацаров привел обнаруженную во время обыска докладную записку, написанную Малиновым на русском языке, о политических и экономических мероприятиях по проекту "Болгария", направленного, как утверждал главный прокурор, "на смену существующей в стране общественно-политической обстановки в угоду иностранных интересов". "Это расследование не преследует идеи. Когда речь идет о деньгах и влиянии, направленных против интересов национальной безопасности Болгарии, то это преступление", - заверил главный прокурор.

Цацаров при этом уточнил, что расследование не направлено против самого движения "Русофилы".

Во вторник Цацаров сообщил, что Малинову предъявлено обвинение в шпионаже. Как утверждал Цацаров, лидер движения собирал данные о болгарской внутренней и внешней политике, в частности, в интересах общества "Двуглавый орел" и Российского института стратегических исследований. Прокуратура полагает, что обвиняемый работал против интересов Болгарии и стремился сменить политический вектор развития страны с западного на российский.

Малинов в среду заявил, что удивлен тем, что за общение с российскими партнерами его назвали шпионом. Он также подтвердил, что планировал заниматься созданием информационного, детского и музыкального телеканалов, а также собирался сформировать политическую партию и не видел в своих намерениях ни нарушений болгарского законодательства, ни угрозы национальной безопасности.

Малинов сейчас находится на свободе под подпиской о невыезде. За него был внесен залог в 50 тыс. левов (около €25 тыс.).

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