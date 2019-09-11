Фракция Порошенко в Раде заблокировала подписание закона об импичменте

КИЕВ, 11 сентября. /ТАСС/. Партия экс-президента Украины Петра Порошенко в Верховной раде заблокировала подписание закона об импичменте президента, зарегистрировав проект постановления об отмене результатов состоявшегося ранее голосования. Об этом сообщил в среду секретариат парламента со ссылкой на зарегистрированный проект постановления.

В числе авторов документа 13 депутатов фракции "Европейская солидарность", в частности Ирина Геращенко, Артур Герасимов, Ирина Луценко, Ростислав Павленко. Пока Рада не рассмотрит это проект постановления, спикер парламента Дмитрий Разумков не имеет права подписывать принятый ранее депутатами закон.

Сторонники Порошенко, как и члены других фракций Рады, считают, что голосование по законопроекту об импичменте состоялось с нарушением процедуры.

Законопроект об особой процедуре отстранения главы государства с его поста, который одобрила Рада в минувший вторник, инициировал президент страны Владимир Зеленский. Цель документа - создание правовых гарантий для осуществления депутатами парламентского контроля над соблюдением главой государства конституции и законов Украины, а также возможности практической реализации процедуры импичмента президента.