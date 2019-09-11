Reuters: власти и оппозиция Южного Судана договорились сформировать правительство

ПРЕТОРИЯ, 11 сентября. /ТАСС/. Президент Южного Судана Салва Киир и лидер вооруженной оппозиции Риек Машар достигли соглашения о формировании переходного правительства к середине ноября этого года. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на власти страны.

"Прошли детальные переговоры по вопросам различной важности, достигнуто согласие создать переходное правительство к 12 ноября", - подчеркнул официальный представитель правительства Южного Судана Майкл Макуэй.

Лидер вооруженной оппозиции Южного Судана Риек Машар прибыл в столицу страны Джубу в минувший понедельник для переговоров о реализации ряда положений мирного соглашения, основным пунктом которого является создание нового правительства Южного Судана. Как отмечает Radio Tamazuj, которое вещает на Судан и Южный Судан, Киир и Машар провели в последние двое суток два раунда переговоров, которые прошли в конструктивной обстановке.

В сентябре 2018 года Киир и Машар подписали в Эфиопии мирное соглашение, согласно которому повстанцы прекращают огонь, а Машар восстанавливается в должности вице-президента страны. Одновременно должно быть сформировано новое правительство страны с участием представителей оппозиции, а часть бывших повстанцев интегрирована в правительственные вооруженные силы. Однако, почти сразу возникли трудности с реализацией соглашения. Так, первоначальный срок формирования нового правительства - 12 мая 2019 года - не был соблюден. Дополнительным соглашением была назначена новая дата - 12 ноября 2019 года. Сейчас эта дата подтверждена сторонами новой договоренностью.