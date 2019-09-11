Глава МИД ФРГ заявил о перспективе активизации минского переговорного процесса

БЕРЛИН, 11 сентября. /ТАСС/. Минский процесс по мирному урегулированию конфликта на востоке Украины может быть активизирован, Германия и Франция будут прилагать активные усилия для содействия этому. Соответствующее заявление сделал в среду глава МИД ФРГ Хайко Маас во время дебатов в Бундестаге по федеральному бюджету на 2020 год.

"В последнее время, прежде всего, в последние два года, минский процесс совершенно застопорился, ведь никакая из сторон - ни Украина, ни Россия - не была готова сделать шаг навстречу другой", - утверждал Маас. "Это изменилось с избранием президента Владимира Зеленского", - считает германский министр. По его словам, положительная динамика проявляется в согласовании мер по разведению сил и недавнем обмене удерживаемыми лицами между Россией и Украиной, а перемирие в Донбассе "в любом случае лучше соблюдается, чем прежде".

"Я уверен, что после изменений, которые происходят, появляется возможность оживить минский процесс. Германия и Франция будут предпринимать активные усилия", - заверил Масс.