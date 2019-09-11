Новый глава МИД Японии высказался за скорейшую встречу с Лавровым

ТОКИО, 11 сентября. /ТАСС/. Новый министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги выступил за скорейшее проведение переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым по проблеме заключения мирного договора между двумя странами. Об этом сам Мотэги заявил в среду японским журналистам.

"Хотел бы как можно скорее провести переговоры по мирному договору с министром [Сергеем] Лавровым", - приводит его слова агентство Kyodo.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ после проведенных в среду перестановок в правительстве заявил, что Токио продолжит развивать отношения с Москвой по широкому спектру направлений. Он также выразил надежду на то, что Мотэги сможет задействовать опыт, приобретенный в торговых переговорах с США, за которые он отвечал до назначения на пост главы МИД.

Москва и Токио много десятилетий продолжают переговоры с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы прилегающих мелких необитаемых островов. Японская сторона зачастую выражает протесты в связи с деятельностью РФ в южной части Курил, которые Москва последовательно отвергает. МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.