Кишинев настаивает на выводе российских военных из Приднестровья

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Молдавская сторона считает, что присутствие российских военных в Приднестровье противоречит конституции страны и настаивает на их выводе из региона. Об этом заявил в среду глава МИД республики Николай Попеску на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

"Я вновь отметил, что российское военное присутствие в Приднестровском регионе Республики Молдова противоречит закрепленному в конституции нашей страны принципу нейтралитета и подчеркнул, что вывод российских войск остается одним из важнейших приоритетов для Республики Молдова", - сказал он.

Российские миротворцы были введены в зону боевых действий 29 июля 1992 года в соответствии с Соглашением о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова, подписанным 21 июля 1992 года президентами РФ и Молдавии в присутствии лидера Приднестровья. В настоящее время они поддерживают мир в разделительной зоне безопасности по Днестру вместе с "голубыми касками" Молдавии, Приднестровья и группой военных наблюдателей от Украины.

В Приднестровье также расквартирована Оперативная группа российских войск (ОГРВ) численностью около тысячи солдат и офицеров, которые задействованы в миротворческой операции и охраняют военные склады в Колбасне, где хранится свыше 20 тысяч т боеприпасов, свозившихся туда после вывода советских войск из европейских стран. Правительство Молдавии требует вывоза ОГРВ и замены российских миротворцев на миссию гражданских наблюдателей.