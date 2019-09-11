Вучич: Сербия продолжит курс военного нейтралитета при сохранении отношений с НАТО

БЕЛГРАД, 11 сентября. /ТАСС/. Белград продолжит придерживаться политики военного нейтралитета, сохраняя хорошие отношения с НАТО. Об этом заявил в среду президент Сербии Александар Вучич во время совместной пресс-конференции в сербской столице с президентом Чехии Милошем Земаном.

"Те, кто управляют своими государствами, должны заботиться о своих странах, а не быть марионетками в чьих-то руках. Я руководствуюсь этим, и в связи с этим мы продолжим политику военного нейтралитета, поскольку таково решение парламента и народа", - сказал Вучич в эфире национального телевидения. В то же время он подчеркнул, что "Сербия имеет хорошие отношения с НАТО и продолжит работать над этим".

"Раны сербского народа с 1999 года не исцелились. Тяжело найти кого-то, кто понимает, что тогда делала НАТО. Поэтому мы молчим и смотрим в будущее, делаем свою работу, делаем все, чтобы иметь мир и стабильность чтобы не повторились войны XX века, чтобы этот век стал веком мира. Для сербов нелегко забыть то, что происходило 20 лет назад и в течение Второй мировой войны", - подчеркнул сербский лидер.

24 марта 1999 года началась военная операция НАТО против Союзной Республики Югославия. Главной причиной воздушно-наступательной операции "Союзная сила" (Allied Force) руководство альянса назвало "предотвращение геноцида албанского населения в Косове". По данным НАТО, за время операции, продолжавшейся 78 дней, авиация стран альянса совершила 38 тыс. боевых вылетов, целью свыше 10 тыс. из них было нанесение бомбовых ударов.

Согласно исследованиям военных экспертов, было выпущено 3 тыс. крылатых ракет, сброшено около 80 тыс. т бомб, в том числе кассетных и с обедненным ураном. В результате бомбардировок, по сербским данным, погибли до 4 тыс. человек, ранения получили около 10 тыс., две трети из которых - гражданские.

По данным сербских специалистов, за три месяца бомбардировок Югославии силами НАТО на территорию Сербии было сброшено 15 тонн обедненного урана. После этого страна заняла первое место по числу онкологических заболеваний в Европе, а за первые 10 лет с момента бомбардировок в стране заболели раком около 30 тыс. человек, из них от 10 тыс. до 18 тыс. умерли. Материальный ущерб составил до $100 млрд. Бомбардировки нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов привели к заражению водной системы страны токсичными веществами.